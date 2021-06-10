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Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020
Максим Лесовой
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Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, изначально заявка Арустамяна была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.

Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.

Не знаешь где смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментария матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.

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