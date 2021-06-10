Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, изначально заявка Арустамяна была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.

Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.

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