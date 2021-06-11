Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы — 2020

В Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы — 2020
Максим Хрущ
Комментарии

На стадионе «Олимпико» в Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы – 2020. Торжественное мероприятие было организовано перед началом матча открытия турнира Турция – Италия. Фотоотчёт с церемонии открытия опубликован в официальном «Твиттере» Евро-2020.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Турции и Италии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Календарь Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021