На стадионе «Олимпико» в Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы – 2020. Торжественное мероприятие было организовано перед началом матча открытия турнира Турция – Италия. Фотоотчёт с церемонии открытия опубликован в официальном «Твиттере» Евро-2020.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Турции и Италии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.