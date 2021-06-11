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Петкович — журналисту: если я получу предложение от «Зенита», то сразу позвоню вам

Петкович — журналисту: если я получу предложение от «Зенита», то сразу позвоню вам
Максим Булычев
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Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович дал понять, что информацию о возможной работе в санкт-петербургском «Зените» придумали журналисты.

«Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — приводит слова Петковича «РИА Новости».

Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Владимир Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года, а сам специалист знает русский язык.

Сборная Швейцарии сыграет на чемпионате Европы — 2020 в одной группе со сборными Уэльса, Италии и Турции.

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