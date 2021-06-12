Иммобиле прокомментировал победу сборной Италии над Турцией на старте Евро-2020

31-летний нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле, ставший автором одного из забитых мячей в матче-открытиии чемпионата Европы по футболу со сборной Турции (3:0), прокомментировал исход встречи.



«Чудесно видеть, как фанаты празднуют нашу победу на стадионе, мы наконец-то собрались вместе после столь длительного распространения этого проклятого коронавируса.



Думаю, сегодня вечером мы проявили терпение. Турция – это сильная сборная, она создавала проблемы для многих топ-команд. Мы пытались утомить их в первом тайме, перемещая мяч с фланга на фланг и пытаясь найти свободные зоны. К сожалению, мы регулярно сталкивались с их стеной в обороне, тем более, что Италия не так сильна в верховой борьбе. После перерыва Турция стала заметно уставать, а после гола им пришлось раскрыться, в этот момент и проявились наши лучшие качества.



Мой забитый мяч на домашнем стадионе «Лацио» в дебютной игре Евро? Лучшего я и не мог представить!» — цитирует Иммобиле Football Italia.

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