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Бельгия — Россия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Бельгия — Россия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
Вячеслав Моренко
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В субботу, 12 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Россия. Начало игры — в 22:00 мск.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».

В преддверии этой игры обе команды провели по два товарищеских матча. Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) и победила Болгарию (1:0), а Бельгия не выявила победителя в игре с Грецией (1:1) и выиграла у Хорватии (1:0).

В этот же день состоится матч между Данией и Финляндией, являющихся соперниками России и Бельгии по группе. Встреча пройдёт в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен», начало игры — в 19:00 мск. Транслировать встречу будет телеканал «Матч ТВ».

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