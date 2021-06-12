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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 12 июня

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 12 июня
Вячеслав Моренко
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В субботу, 12 июня, состоятся три матча чемпионата Европы по футболу — 2020.

Откроет игровой день встреча Группы А между Уэльсом и Швейцарией. Матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало игры — в 16:00 мск. Встречу покажет «Матч ТВ».

Затем в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» состоится матч группы B Дания — Финляндия. Начало игры — в 19:00 мск. Трансляция — «Матч ТВ».

Закроет программу второго игрового дня матч в Санкт-Петербурге (Россия) на «Газпром-Арене» между Бельгией и Россией. Начало матча — в 22:00 мск. Транслировать матч будет телеканал «Россия 1».

Напомним, вчера, 11 июня, в Риме (Италия) состоялся матч-открытие чемпионата Европы, в котором сборная Италии крупно обыграла Турцию со счётом 3:0.

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