Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 12 июня
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В субботу, 12 июня, состоятся три матча чемпионата Европы по футболу — 2020.
Откроет игровой день встреча Группы А между Уэльсом и Швейцарией. Матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало игры — в 16:00 мск. Встречу покажет «Матч ТВ».
Затем в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» состоится матч группы B Дания — Финляндия. Начало игры — в 19:00 мск. Трансляция — «Матч ТВ».
Закроет программу второго игрового дня матч в Санкт-Петербурге (Россия) на «Газпром-Арене» между Бельгией и Россией. Начало матча — в 22:00 мск. Транслировать матч будет телеканал «Россия 1».
Напомним, вчера, 11 июня, в Риме (Италия) состоялся матч-открытие чемпионата Европы, в котором сборная Италии крупно обыграла Турцию со счётом 3:0.
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