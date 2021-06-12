«Атлетико» и «Барселона» инетерсуются Буффоном

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, на 43-летнего итальянца претендуют «Атлетико» и «Барселона». Также одним из возможных вариантов является «Парма», в которой Буффон начинал карьеру.
Вратарь выступал за «Ювентус» с 2001 года. В составе туринцев он стал десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/19 Буффон провёл в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов.
Напомним, 43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. По информации источника, «Барселона» предложила Буффону стать вторым голкипером команды, однако игрок отказался. Буффон не хочет провести большую часть сезона на скамейке запасных и рассчитывает найти клуб, который сможет предоставить ему больше игрового времени.
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