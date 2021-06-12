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Моуринью: Мбаппе пора ударить кулаком и сказать, что он лучший

Моуринью: Мбаппе пора ударить кулаком и сказать, что он лучший
Максим Булычев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от игры нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Я попал под чары Мбаппе, когда впервые его увидел. Он может утвердиться на Евро? Надеюсь. Когда я был молодым помощником тренера в «Барселоне», влюбился в Роналдо, бразилец был невероятным. Помню некоторые его голы. Мы с Бобби Робсоном, у которого был невероятный опыт, были впечатлены. К сожалению, он не смог добиться большего из-за ужасных травм, которые получил в «Интере».

Тот Роналдо был невероятным. И я думаю, что в Мбаппе есть что-то от него. Я знаю, что он уже чемпион мира, но пришло время ему ударить кулаком и сказать, что он лучший. У него невероятный потенциал, он пугает всех своих противников», — цитирует Моуринью Goal.

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