Аршавин: Дзюба меня удивляет. Он реально тащит на себе «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры форварда «Зенита» и национальной команды Артёма Дзюбы.
«Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе «Зенит». Причём у него был провал, его отправили в тульский «Арсенал». Я там даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артём — уже герой России. Игра «Зенита» очень сильно от него зависит, он всё делает на высоком уровне.
Часто ли мы общаемся? Я его ждал. Мы ему уже место приготовили за столом, когда он в «Зенит» переходил, а я из клуба ушёл. Сейчас мы с ним не пересекаемся особо, один раз на базе было. Пошутили, ничего особенного», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 12 июня 2021
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