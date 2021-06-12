«В нашей сборной эти футболисты просто не играли бы». Аршавин – о России на Евро

В редакции «Чемпионата» побывал Андрей Аршавин. Человек, которого многие считают лучшим футболистом в истории России. Это интервью продлилось несколько часов. Сегодня, когда Россия стартует на Евро-2020, мы публикуем его первую часть. В ней Аршавин говорит о том, как воспринимает нынешнюю национальную команду: Черчесова, Дзюбу, натурализацию…

– Матчи ЧМ-2018 вам не удалось посмотреть со стадиона. А теперь Евро получится?

– Да, буду послом ФИФА на матче Бельгия – Россия. Ничья будет хорошим результатом. Всё-таки бельгийцы намного сильнее.

– А финны и датчане?

– Финны изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся. У Дании вообще сильная команда?

– По именам кажется, что да. А ещё кажется, что сейчас от нашей сборной никто не ждёт прорыва.

– Если бы Евро проходил спустя год после мундиаля – в 2019-м, то ждали бы. А сейчас прошло много времени. За это время мы не вышли из группы в Лиге наций.

– Как вы вообще относитесь к Черчесову? Его постоянно критикуют.

– Смотрите на табло. Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам игроков, но это моё мнение.

– Результаты Черчесова понятны. А как вам его образ?

– То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой.

– Какой максимум у нашей сборной на Евро?

– Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться.

– Черчесова критикуют за невызов Гильерме, Смолова. Вам понятен состав на турнир?

– Меня состав обрадовал. Не ожидал, что у Черчесова появятся новые люди. Не вызвал Гильерме, хотя он играл лучше, чем тогда, когда вызывался. Да, это немножко странно, но, с другой стороны, я против иностранцев в сборной России. Выбор между Заболотным и Смоловым – тренерское решение. Это дело вкуса и нюансов.

– Что вас порадовало?

– Захаряна вызвал. По вратарям справедливо всё. Тех же Гильерме и Джанаева нет.

– У Сослана травма.

– Видите, как всё сложилось. Новые люди появились, тот же Фомин. Всё в сборной заслуженно. Даже Ионов под конец сезона в «Краснодаре» заиграл.

– Ваше мнение по Захаряну?

– В 17 лет играет в РПЛ. Я в 17 лет ещё за школу бегал. Большой талант.

– Круче Кокорина?

– Не знаю. Саша был очень большого таланта.

– Обидно за него?

– Да. Я не понимаю, почему так случилось, что он не раскрылся. Может, из-за головы. Но у нас всё из-за головы. Талант у Кокорина был огромный.

– А что именно вы видите в Захаряне?

– Быстрый, лёгкий, может обыгрывать, принимает правильные решения.

– Дриблинг – это то, чего не хватает РПЛ? Отсюда столько разговоров про Хвичу, Лесового и Захаряна?

– Они не боятся идти в обводку, это здорово. В других чемпионатах дриблинга может и побольше, но несильно. В той же «Барселоне» один Месси обыгрывает, а все остальные делают по 500 передач.

– Вы сказали, что против Фернандеса в сборной. Почему?

– Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков.

– Как у человека из Питера, у вас есть желание, чтобы в «Зените» однажды играли только питерские воспитанники?

– Хотелось бы, но на данном этапе это нереально. Возможно, если изменятся условия, то когда-нибудь…

– А все россияне?

– Глобально можно. Хотя сборная России в майках «Зенита» – звучит неплохо.

– С Джикией и другими надо договориться.

– Это сейчас. Через три года не надо будет, потому что, возможно, свои появятся.

– Вы понимаете феномен Дзюбы?

– Он меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе «Зенит». Причём у него был провал, его отправляли в тульский «Арсенал». Я даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артём уже герой России. Игра «Зенита» очень сильно от него зависит, он всё делает на высоком уровне.

– Вы часто общаетесь?

– Я его ждал. Мы ему уже место приготовили за столом, когда он в «Зенит» переходил, а я из клуба ушёл. Сейчас мы с ним не пересекаемся особо, один раз на базе было. Пошутили, ничего особенного.

– Отличия нынешней сборной от команды 2008 года какие?

– В более прагматичный футбол играют. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надёжность и дисциплину, а у нас – на азарт, хаос, и как пойдёт.

– Кажется, с того времени уровень нашего футбола упал?

– Даже на нынешнюю сборную смотришь – в нашей команде эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.

– Из этой сборной никто бы не попал даже в число 23 игроков на Евро-2008?

– Не, ну в 23 попали бы Головин, Фернандес, может быть, Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас: не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением.

– Кто из нынешних игроков может заиграть в АПЛ?

– Только Головин.

– Дзюба?

– Смотря в какой команде.

– Ну в «Тоттенхэм» звали.

– Не знаю. Звали всех, а уехало мало.

– Вас удивляет то, что делает Жирков в свои годы?

– Юра в 30 лет, еле хромая, ходил по Лондону. Ему лечили колено, ахилл, ещё что-то. А сейчас он играет дольше, чем все мы. Ну видите, затаился хитрый-добрый Юрка и спокойно играет, ха-ха.

– Говорите ему, чтоб заканчивал?

– Да на базе некогда особо, а в одном заведении несколько раз встречались. Кажется, когда тренер зовёт его на замену, он уже воспринимает это без удовольствия: ему бы спокойненько посмотреть футбольчик. А если его в основу ставят – вообще расстраивается, ха-ха.

– Черчесов сказал, что он готов все три матча на Евро отыграть.

– По его физическим данным – да.

– «Зениту» он нужен? Летом 38 исполнится.

– Здесь моё личное отношение к нему пересекается с профессиональным. Если бы я принимал решение – не продлевал бы контракт. Как человека – его надо оставлять, но был бы я функционером: сказал бы, что «Зениту» надо идти дальше.

– А ради атмосферы?

– Я не говорю, что он только для атмосферы – Юра ещё и про игру. И если он уйдёт, то в футболе будет востребован. Но мы так за всех можем держаться, а клуб должен развиваться и давать другим шанс. Юра-то и через пять лет может так играть.

– Жирков из вашего поколения, получается, реализовался лучше всех?

– Нет, лучше всех реализовался я. А он просто за счёт своих физических данных играет и зарабатывает деньги (улыбается).



Беседовали: Полина Куимова, Андрей Панков, Максим Пахомов, Григорий Телингатер.