Сердар Азмун может перейти из «Зенита» в «Милан»

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, руководство итальянского клуба обратило внимание на 26-летнего иранского форварда из-за того, что нападающий «Милана» Златан Ибагимович испытывает проблемы со здоровьем. Не исключено, что швед летом перенесёт операцию на колене. Ранее «Милан» рассматривал кандидатуру форварда «Челси» Оливье Жиру, однако позже задумался о покупке второго нападающего.



Сердар защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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