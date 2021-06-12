Сборная России сыграет в белой форме в матче Евро-2020 с Бельгией

Сборная России сыграет в белой форме в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Бельгии. Комплект голкипера будет зелёным с чёрными вставками.

Фото: Пресс-служба сборной России

Матч Бельгия — Россия пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.