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Лука Модрич: сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Лука Модрич: сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Реала» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что хорватские футболисты не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020.

«Наша позиция такова — мы не будем вставать на колено. Нет какой-то особой причины, но поговорили между собой и решили не делать этого, потому что это не означает, что мы не против расизма или против дискриминации в футболе. Мы, конечно, не поддерживаем ничего из этого, но не считаем, что нужно преклонять колено. Есть множество способов бороться с этими проблемами. Да, мы не станем преклонять колено. Хорватия не пойдёт на это», — приводит слова Модрича BBC.

Сборная Хорватии сыграет в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Англии. Встреча состоится завтра, 13 июня.

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