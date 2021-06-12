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Чемпион мира — 1998 Пирес: сборная России может обыграть Бельгию

Чемпион мира — 1998 Пирес: сборная России может обыграть Бельгию
Диана Валавичюте
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Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия.

«Я думаю, что обе команды сыграют хорошо. И Россия, и Бельгия будут пытаться играть в добротный футбол. Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, возможно, Эден Азар, вратарь Бельгии Тибо Куртуа тоже очень хорош.

Да, бельгийцы фавориты, но в футболе всё возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звёздных игроков Бельгии. Да, ваша команда дважды уступила в квалификации, но это не то же самое, это разные игры. Помню, как вы победили 5:0 на чемпионате мира в матче-открытии с Саудовской Аравией. У вас всё шло отлично! Фанаты очень поддерживали вас! Возможно, они изменили саму ментальность ваших игроков. Так что у вас превосходные шансы одолеть Бельгию сегодня», — приводит слова Пиреса «РБК-Спорт».

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