Чемпион мира — 1998 Пирес: сборная России может обыграть Бельгию

Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия.
«Я думаю, что обе команды сыграют хорошо. И Россия, и Бельгия будут пытаться играть в добротный футбол. Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, возможно, Эден Азар, вратарь Бельгии Тибо Куртуа тоже очень хорош.
Да, бельгийцы фавориты, но в футболе всё возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звёздных игроков Бельгии. Да, ваша команда дважды уступила в квалификации, но это не то же самое, это разные игры. Помню, как вы победили 5:0 на чемпионате мира в матче-открытии с Саудовской Аравией. У вас всё шло отлично! Фанаты очень поддерживали вас! Возможно, они изменили саму ментальность ваших игроков. Так что у вас превосходные шансы одолеть Бельгию сегодня», — приводит слова Пиреса «РБК-Спорт».
- 12 июня 2021
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
13:04