Соболев: мечта — услышать гимн России в стартовом составе. На скамейке это всё же другое
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Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал об атмосфере в национальной команде и признался, что хочет сыграть в стартовом составе сборной.
«Атмосфера в сборной классная, все могут пошутить или наругать. И тренеры знают, когда это лучше сделать. Чем был ближе Евро, тем больше времени уделяли физике и тактике. Тренировки жёсткие.
Пока просто готовимся, спокойно тренируемся. Моя мечта — услышать гимн в стартовом составе. Хочу ощутить эти эмоции. На скамейке тоже ощущал магию гимна, но это всё же другое. Как и везде, мы тренируемся и работаем. Даже если не сыграю в стартовом составе, обид не будет. Невозможно обижаться на другого, что не играешь ты», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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