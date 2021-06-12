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Источник: Доннарумма пройдёт медосмотр для «ПСЖ» во время чемпионата Европы

Источник: Доннарумма пройдёт медосмотр для «ПСЖ» во время чемпионата Европы
Максим Булычев
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Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма скоро станет игроком «ПСЖ», утверждает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Доннарумма пройдёт медосмотр для парижского клуба на следующей неделе — после матча Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии, который состоится 16 июня. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года. Стороны практически завершили его оформление.

Доннарумма уже является основным голкипером сборной Италии. Игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Также сообщалось, что парижский клуб предложил итальянскому вратарю зарплату € 12 млн в год.

В сезоне-2020/2021 Джанлуиджи провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч, став лучшим голкипером чемпионата.

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