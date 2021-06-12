Нурмагомедов посетит матч России и Бельгии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сообщил, что собирается посетить матч сборных России и Бельгии.

«Прилетели в Питер, вечером нереальный футбол ожидается. Ну, конечно, попасть на один из матчей чемпионата Европы по футболу — это мечта детства», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.