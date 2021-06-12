Сборная России произвела обратную замену Черышева

Сборная России произвела двойную замену в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.



Вместо полузащитника Романа Зобнина на поле появился Максим Мухин. Нападающий Алексей Миранчук заменил Дениса Черышева.



Ранее поле из-за повреждения покинул полузащитник сборной России Далер Кузяев, которого заменил Денис Черышев.



Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.