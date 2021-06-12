Врач сборной Дании рассказал подробности эпизода, произошедшего с Кристианом Эриксеном

Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен рассказал о первых минутах инцидента, произошедшего с Кристианом Эриксеном в концовке первого тайма матча группового этапа Евро-2020.



«Нас моментально вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца.



Была фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб, и благодаря этому мы смогли сделать то, что было просто необходимо сделать. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — приводит слова Бозена BT.



В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0.

Следующий матч сборная Финляндии проведёт с Россией. Встреча состоится 16 июня и начнётся в 16:00. Датчане 17 июня примут сборную Бельгии.