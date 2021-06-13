Кронпринц Дании с женой отреагировали на инцидент, произошедший с Эриксеном на Евро-2020

Наследник датского королевского престола кронпринц Фредерик и его жена кронпринцесса Мэри отреагировали на эпизод, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.



«Самое главное сегодня вечером — это то, что Кристиан Эриксен уже хорошо себя чувствует и находится под наблюдением врачей.



Было трогательно испытать фантастический командный дух и поддержку со стороны игроков и болельщиков после того, как мы все сильно испугались за здоровье нашего футболиста», — приводит слова представителей датского престола их пресс-служба.

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В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0.