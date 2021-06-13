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Роберто Мартинес: совершенно не хотели говорить о футболе после новостей об Эриксене

Роберто Мартинес: совершенно не хотели говорить о футболе после новостей об Эриксене
Андрей Панков
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отреагировал на инцидент, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа с Финляндией (0:1).

«Тома Мёнье отлично справился со своей ролью, был полностью сконцентрирован и внёс лепту в победу. Очень горжусь тем, как он вышел на замену и сыграл.

Мы были очень расстроенными новостями про Эриксена. Мы совершенно не хотели говорить о футболе в тот момент. У Кристиана много одноклубников в нашей команде и по «Тоттенхэму», и по «Интеру». Желаем ему скорейшего выздоровления. Хорошо, что он чувствует себя лучше», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

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