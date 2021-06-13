Роберто Мартинес: совершенно не хотели говорить о футболе после новостей об Эриксене

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отреагировал на инцидент, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа с Финляндией (0:1).
«Тома Мёнье отлично справился со своей ролью, был полностью сконцентрирован и внёс лепту в победу. Очень горжусь тем, как он вышел на замену и сыграл.
Мы были очень расстроенными новостями про Эриксена. Мы совершенно не хотели говорить о футболе в тот момент. У Кристиана много одноклубников в нашей команде и по «Тоттенхэму», и по «Интеру». Желаем ему скорейшего выздоровления. Хорошо, что он чувствует себя лучше», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.
- 13 июня 2021
-
01:42
-
01:36
-
01:32
-
01:21
-
01:18
-
01:13
-
01:13
-
01:06
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:29
-
00:27
-
00:21
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:07
-
00:02
- 12 июня 2021
-
23:57