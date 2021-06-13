Гамула: Россия придумала два гола на ровном месте. Шунин может лишиться места в составе

61-летний бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула, ныне работающий в любительском клубе «Гераклион», отреагировал на разгромное поражение сборной России со счётом 0:3 в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.



«Сборная России придумала два гола сама себе. Давать Бельгии фору… Видно, что пока не хватает свежести. Мы ещё не в тех кондициях, наверное, во второй и третьей игре будем готовы полностью. Семёнов? Я и говорю: человек на таком уровне может так ошибаться…



Мы проиграли, прежде всего винить можем только себя. Шунин тоже не очень уверенно сыграл, видно, что мандражировал, на выход стал выбегать, мяч отбил непонятно как. Наверняка может лишиться места в составе на следующую игру. Думаю, будет Сафонов, но я обсуждать не могу, ребята там находятся вместе. Видно, что сегодня никто не был безразличен.



Думаю, вторая игра принесёт нам больше радости. Она будет решающей, и мы сделаем результат, который устроит и сборную, и болельщиков», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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