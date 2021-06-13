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В Госдуме отреагировали на разгромное поражение сборной России от Бельгии на Евро-2020

В Госдуме отреагировали на разгромное поражение сборной России от Бельгии на Евро-2020
Салават Муртазин
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на разгромное поражение сборной России со счётом 0:3 в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.

«Настроение не испортилось, ведь это только начало чемпионата Европы. Думаю, наши ребята ещё разыгрываются. Сборная Бельгии показали классный футбол, у них почти всё получилось. Конечно, не обошлось без ошибок, но наши ребята не смогли ими воспользоваться. При этом и у российской сборной было огромное количество ошибок — такое нельзя допускать на соревновательном уровне.

За наших ребят не было стыдно. Будем надеяться, что команда проведёт работу над ошибками, тренер навтыкает и на следующих матчах будет совершенно другой футбол. Ребята бились, было видно огромное желание — это самое главное. Чуть не хватило мастерства, против нас играла команда номер один в мире на данный момент.

Даже не знаю, на руку ли нам победа Дании. Раньше мы понимали, что можем обыграть финнов и как минимум занять третье место, а сейчас не совсем понятно, что может произойти. Интрига только разворачивается», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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