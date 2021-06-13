Игорь Дивеев: Бельгия ничем не удивила нас

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).
«Поддержали Семёнова в раздевалке. Ошибка – это нормально. Если ошибся, то это надо исправлять. Не надо зацикливаться на ошибках. Когда я выходил на поле, то сказал Сэму, что ничего страшного.
Не сказал бы, что Лукаку — такая машина. Два раза встретился с ним. Не такая уж мощь. Да, хороший игрок. Два момента – два гола. Но в плане игры не прямо вау.
Знали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Мы готовились выходить через фланги. Бельгия ничем не удивила нас. Мы играли первые 20 минут хорошо. Прессинговали их, а они просто выносили. Невынужденная ошибка повлияла скорее на них. При 0:1 игра немного сдулась со стороны Бельгии. Мы начали атаковать, но получили второй гол. Но до этого ни одного момента у Бельгии. Мы играли закрыто. У Бельгии не было моментов вообще, только подходы», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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