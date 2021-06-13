Защитник сборной Бельгии получил двойной перелом глазницы и больше не сыграет на Евро-2020

25-летний защитник сборной Бельгии и английского «Лестера» Тимоти Кастань пропустит остаток чемпионата Европы – 2020 из-за полученной травмы в матче со сборной России, сообщает Nieuwsblad.

После столкновения в верховом единоборстве с Далером Кузяевым у футболиста сборной Бельгии диагностирован двойной перелом стенки глазницы. Информацию об этом подтвердил и главный тренер сборной Роберто Мартинес.

В прошедшем сезоне Кастань принял участие в 34 встречах за «Лестер» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 28 млн.

Во втором туре групповой стадии Евро-2020 сборной Бельгии предстоит встретиться со сборной Дании. Матч пройдёт в Копенгагене (Дания) в четверг, 17 июня. Начало — 19:00 мск.