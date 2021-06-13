Тренер Хорватии — о матче с Англией: если будем только обороняться, то мы обречены
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями перед матчем первого тура группового этапа Евро-2020 с Англией.
«Я выберу самый лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся. Да, сборная Англии очень быстра, агрессивно действует в атаке, это топ-команда. Нам нужно показать надёжную игру сзади, но также следует дорожить мячом и пытаться контратаковать. Если будем только обороняться, то мы обречены», — приводит слова Далича сайт УЕФА.
Матч между командами Англии и Хорватии пройдёт 13 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 16:00 мск.
Сборная Хорватии выступает в группе D и сыграет на турнире, помимо Англии, со сборными Чехии (18 июня) и Шотландии (22 июня).
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