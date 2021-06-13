Малиновский: если дадим сборной Нидерландов свободные зоны, у Украины будет много проблем

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами.



«Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов — сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное — хорошо отыграть в обороне. Нам необходима максимальная концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол — не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим, как они будут работать.



Это лишь первый из трёх матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощённо. У них очень хорошие игроки впереди и в центре поля. Они выступают за топ-клубы. Если мы будем давать им свободные зоны, у нас будет очень много проблем», — приводит слова Малиновского пресс-служба УЕФА.

Матч Нидерланды — Украина состоится сегодня, 13 июня, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 22:00 мск.