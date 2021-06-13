Малиновский: если дадим сборной Нидерландов свободные зоны, у Украины будет много проблем

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами.
«Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов — сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное — хорошо отыграть в обороне. Нам необходима максимальная концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол — не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим, как они будут работать.
Это лишь первый из трёх матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощённо. У них очень хорошие игроки впереди и в центре поля. Они выступают за топ-клубы. Если мы будем давать им свободные зоны, у нас будет очень много проблем», — приводит слова Малиновского пресс-служба УЕФА.
Матч Нидерланды — Украина состоится сегодня, 13 июня, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 13 июня 2021
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:26
-
10:17
-
10:09
-
09:48
-
09:47
-
09:38
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
07:57
-
06:39
-
05:56
-
05:43
-
05:23
-
04:58
-
04:35
-
04:20
-
03:52
-
03:21
-
02:56
-
02:40
-
02:39
-
02:24
-
02:18
-
02:15