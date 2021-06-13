Зинченко — о матчах сборной Украины: мы играем не только за себя, но и за всю страну

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящих матчей Евро-2020 в составе национальной команды.
«Хочу помочь команде и сыграть там, где меня видит главный тренер. Любой футболист, который находится в расположении сборной, должен помочь всем, чем сможет. Мы играем не только за себя, но и за всю страну. Каждый футболист, который будет даже на замене, должен помочь какими-то словами, поддержкой и энергетикой. Поскольку мы — единое целое.
Первые несколько дней после финала Лиги чемпионов были самыми сложными в моей футбольной карьере. Но с гордостью могу сказать, что в целом мы провели очень хороший сезон. Хочу пережить эти эмоции снова. Это лучшее, что может произойти в жизни спортсмена. Такие турниры, как чемпионат Европы, тоже вызывают такие эмоции. Когда закончу карьеру, буду сидеть у телевизора, смотреть такие турниры и вспоминать, что тоже принимал в них участие», — приводит слова Зинченко Украинская ассоциация футбола.
Сборная Украины сыграет на турнире в группе С с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
- 13 июня 2021
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