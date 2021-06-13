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Дидье Дешам: во Франции многие думают, что мы уже выиграли Евро-2020

Дидье Дешам: во Франции многие думают, что мы уже выиграли Евро-2020
Диана Валавичюте
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал об амбициях команды на Евро-2020.

«Мы знаем свои сильные стороны. Мы чемпионы мира. У сборной Франции качественные, талантливые, высококлассные футболисты, но нам будут противостоять не менее сильные команды. Мы не можем поселиться в своей зоне комфорта. Во Франции многие думают, что нам даже не нужно выходить на поле и мы уже победили. Это худшее, что может случиться с командой.

Помимо качества и таланта, у нас есть спортивная злость и решительность, которые позволили нам победить в 2018 году. Выигрывать на высшем уровне очень сложно, но остаться там ещё сложнее. У наших игроков масса амбиций, но нельзя дать им быть самоуверенными. Нужно двигаться поэтапно. Мы не можем думать о финале уже сейчас. Для начала нужно сыграть в Мюнхене и дважды — в Будапеште», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

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