В сборной Франции конфликт перед Евро. Килиан Мбаппе обиделся на Оливье Жиру

В сборной Франции между нападающими «ПСЖ» Килианом Мбаппе и «Челси» Оливье Жиру возникла конфликтная ситуация, которую пока не удалось разрешить, сообщает RMC Sport.

Это произошло из-за комментария Жиру о том, что ему не всегда отдают пас, и если бы это происходило, команда могла бы действовать эффективнее. Весь день Мбаппе, принявший комментарии партнёра на свой счёт, ходил с недовольным видом и мало разговаривал с товарищами по команде.



Жиру поговорил с футболистом «ПСЖ», чтобы попытаться прояснить ситуацию. Он сказал ему, что неправильно выразил мысль из-за провокационных вопросов журналиста и чувствовал себя атакованным вопросами интервьюера. Жиру также уточнил, что не имел в виду действия Мбаппе, говоря про моменты с участием защитника Бенжамена Павара и полузащитника Н'Голо Канте.



Таким образом, Оливье Жиру признал, что допустил ошибку. Тем не менее, Мбаппе продолжал демонстрировать своё недовольство перед всей командой.



Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поговорил с обоими игроками по отдельности, а затем со всей командой. Он сказал им, что необходимо двигаться дальше, несмотря на то, что произошла ошибка. Однако добиться эффекта пока не удалось. На настроение Мбаппе не повлияло и то, что в течение тренировки Жиру часто отдавал ему пас, а после тренировки даже обнял.