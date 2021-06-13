Тренер сборной Дании заплакал на пресс-конференции

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заплакал, вспоминая на пресс-конференции трагичные обстоятельства, произошедшие во время матча с командой Финляндии (0:1). В первом тайме той игры полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание, после чего футболиста доставили в больницу.

«Кристиан — один из лучших игроков, но он ещё лучше как человек. Это был очень тяжёлый вечер, который всем нам напомнил о самом главном в жизни. Это важные дружеские отношения. Это люди, которые нам близки. Это наша семья и друзья. Я очень горжусь этой командой, которая заботится друг о друге.

С нами есть психологи-профессионалы. Мы пытаемся решить эту проблему и вместе двигаться вперёд. Но у нас есть игроки, которые эмоционально убиты. Все поддерживают друг друга. Это был травмирующий опыт.

Симона Кьера это очень глубоко тронуло, и я сомневался, что он сможет продолжить игру. Он пытался, но это было невозможно. Мне сложно даже представить, что я сам играл бы после этого», — цитирует Юльманна YLE.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксена, которого удалось спасти. Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте. Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не реализовал пенальти на 74-й минуте игры.