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Экс-врач «Тоттенхэма» назвал возможную причину произошедшего с Эриксеном во время матча

Экс-врач «Тоттенхэма» назвал возможную причину произошедшего с Эриксеном во время матча
Диана Валавичюте
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Профессор Санджай Шарма, бывший врач «Тоттенхэм Хотспур», высказался об инциденте, произошедшем с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, ранее выступавшим за «шпор».

«Если бы ему сделали сердечно-лёгочную реанимацию и если бы врачам действительно пришлось использовать дефибриллятор, то я бы сказал, что у него произошла первичная остановка сердца в результате нарушения сердечного ритма. Я видел, что он побежал к мячу и потерял контроль за ногами. Очевидно, в этот момент что-то пошло не так, и он упал на газон.

Момент от удара головой о землю до того, как сердце вновь запускается, называется простоем. Чем дольше бездействуют врачи, тем хуже перспективы человека. С каждой следующей минутой промедления шансы на выживание сокращаются примерно на семь процентов. При простое в пять или шесть минут, если человека удаётся реанимировать, он пребывает в ужасном состоянии. Но нужно помнить, что Эриксен — здоровый молодой человек. У него фантастическое кровообращение. Я молился, чтобы он выжил.

Я каждый год тестировал Эриксена в «Тоттенхэме». До 2019 года результаты его тестов были нормальными, без очевидных проблем с сердцем. Проверка проводилась каждый год. Могу поручиться за это, потому что проводил тесты. После случившегося я перепроверил все результаты, но всё выглядело идеально. Возможно, дело в коронавирусе. У некоторых футболистов могла быть субклиническая инфекция COVID-19, которая могла привести к рубцеванию сердца», — приводит слова Шарма Daily Mail.

Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Матч завершился победой финнов со счётом 1:0.

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