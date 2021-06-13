Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Веркотерен: немного разочарован уровнем игры сборной России

Франк Веркотерен: немного разочарован уровнем игры сборной России
Анатолий Романов
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Бельгии и «Крыльев Советов» Франк Веркотерен прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия (3:0).

«Почему Бельгия выиграла так легко? Действительно, Бельгия была очень эффективной. Не дала России много создать, а сама отлично реализовала свои моменты. Честно говоря, я был немного разочарован уровнем игры сборной России. Хозяева не создали сложностей для соперника. При счёте 2:0 игра, по сути, была закончена. Бельгия контролировала ситуацию на поле и без проблем сделала разницу. Хотя команда Роберто Мартинеса не показала ничего выдающегося, этого хватило для победы.

Сборная России и индивидуально, и командно должна была сыграть лучше. Находить зоны, уводя бельгийских игроков, атаковать между линиями. Уровень креативности был далёк от желаемого. В основном играли только на Дзюбу, который пытался сохранять мячи. Всё время было одно и то же, но Бельгия справлялась с этим.

Голы в ворота сборной России я бы не связывал только с ошибками Семёнова и Шунина. Хотя, конечно, они сыграли не лучшим образом — таких промахов нужно избегать. Семёнова заставила волноваться позиция Лукаку, он оказался не готов к развитию эпизода. Шунин в моменте со вторым голом отбил мяч на игрока сборной Бельгии. Мог действовать получше, отразить удар в сторону. Но и игроки сборной Бельгии хорошо действовали в этих эпизодах. Для меня гол — всегда плод работы всей команды. Кроме того, левый защитник сборной России мог бы подстраховать Шунина, опекая Мёнье.

Чего добьётся сборная России с такой игрой? Думаю, ваша команда может играть намного лучше. Конечно, сейчас ситуация не очень хорошая. Впереди матч с Финляндией, которая пусть и не кажется топ-сборной, уже имеет на три очка больше. Это важнейшая встреча для сборной России! Ничего не остаётся, кроме как побеждать. Если у вашей команды будет более сильный боевой дух, она может добиться своих целей в играх с финнами и Данией», — сказал Веркотерен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Новость по теме
«Грустное зрелище. Не ладится что-то в нашем королевстве». Лещенко — о сборной России
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021