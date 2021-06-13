Карим Бензема: готов к матчу с Германией на все 100%
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема сообщил, что будет готов к матчу 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Германией.
Напомним, на 41-й минуте товарищеского матча с национальной командой Болгарии (3:0) Бензема получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел французский форвард «Челси» Оливье Жиру. Позже стало известно, что Бензема избежал серьёзной травмы.
«Я больше не чувствую боли, всё прекрасно. Счастлив вернуться к полноценным тренировкам. Я готов к матчу с Германией на все 100%», — приводит слова Бензема пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).
Матч Франция — Германия состоится 15 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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