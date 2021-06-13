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Триппьер: сборная Англии никого не боится

Триппьер: сборная Англии никого не боится
Максим Булычев
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Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Я чувствую, что как команда мы никого не боимся. Мы знаем, что можем сделать и как индивидуально, и как команда, но есть фантастические команды — Франция, Германия, Испания, Голландия, Италия. Так что мы знаем, что это будет тяжёлый турнир, но нам просто нужно сосредоточиться на себе.

Знаем, насколько они хороши как индивидуально, так и с точки зрения команды, но у нас есть опыт, молодость, и мы надеемся, что это поможет нам пройти этот долгий путь. У нас очень много молодых английских игроков, которые в своих клубах получают много игрового времени. Вы посмотрите на таких футболистов, как Мэйсон Маунт, например. Он прошёл через «Дерби», вернулся в «Челси» и поднял свою игру на совершенно новый уровень. Фил Фоден, Джек Грилиш, Букайо Сака — невероятные игроки», — цитирует Триппьера Goal.

Матч между командами Англии и Хорватии пройдёт 13 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 16:00 мск.

Сборная Англии выступает в группе D и сыграет на турнире, помимо Хорватии, со сборными Шотландии (18 июня) и Чехии (22 июня).

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