Триппьер: сборная Англии никого не боится

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Я чувствую, что как команда мы никого не боимся. Мы знаем, что можем сделать и как индивидуально, и как команда, но есть фантастические команды — Франция, Германия, Испания, Голландия, Италия. Так что мы знаем, что это будет тяжёлый турнир, но нам просто нужно сосредоточиться на себе.



Знаем, насколько они хороши как индивидуально, так и с точки зрения команды, но у нас есть опыт, молодость, и мы надеемся, что это поможет нам пройти этот долгий путь. У нас очень много молодых английских игроков, которые в своих клубах получают много игрового времени. Вы посмотрите на таких футболистов, как Мэйсон Маунт, например. Он прошёл через «Дерби», вернулся в «Челси» и поднял свою игру на совершенно новый уровень. Фил Фоден, Джек Грилиш, Букайо Сака — невероятные игроки», — цитирует Триппьера Goal.

Матч между командами Англии и Хорватии пройдёт 13 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 16:00 мск.



Сборная Англии выступает в группе D и сыграет на турнире, помимо Хорватии, со сборными Шотландии (18 июня) и Чехии (22 июня).