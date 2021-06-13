Петер Шмейхель: продолжить матч между Данией и Финляндией — нелепое решение УЕФА

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал решение возобновить дебютный матч Евро-2020 с Финляндией после случая с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном.

«Это нелепое решение УЕФА. Они должны были попытаться разработать другой сценарий и проявить немного сострадания, но они этого не сделали. Происходит нечто ужасное, а УЕФА даёт игрокам выбор — доиграть сразу 55 минут или возобновить матч в 12 часов на следующий день. Это что за варианты такие?» — цитирует Шмейхеля Eurosport.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксена, которого удалось спасти. Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не реализовал пенальти на 74-й минуте игры.