Полузащитник сборной Англии Беллингем — самый молодой игрок в истории Евро

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче чемпионата Европы за всю историю существования турнира. Во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2020 Англия – Хорватия (1:0) Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет 349 дней.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был нидерландец Йетро Виллемс, который впервые сыграл на Евро в возрасте 18 лет 71 день.

Отметим, самым молодым игроком в заявках национальных команд на Евро-2020 является польский полузащитник Кацпер Козловски, однако он пока что не выходил на поле на континентальном первенстве.

Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Дортмундская «Боруссия» летом 2020 года заплатила за хавбека € 23 млн. Джуд подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года.