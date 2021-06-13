Полузащитник сборной Англии Беллингем — самый молодой игрок в истории Евро

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче чемпионата Европы за всю историю существования турнира. Во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2020 Англия – Хорватия (1:0) Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет 349 дней.
Предыдущим рекордсменом по этому показателю был нидерландец Йетро Виллемс, который впервые сыграл на Евро в возрасте 18 лет 71 день.
Отметим, самым молодым игроком в заявках национальных команд на Евро-2020 является польский полузащитник Кацпер Козловски, однако он пока что не выходил на поле на континентальном первенстве.
Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Дортмундская «Боруссия» летом 2020 года заплатила за хавбека € 23 млн. Джуд подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года.
- 13 июня 2021
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