В трансляции матча Австрия — Македония не показывают повторы голов

В телетрансляции матча 1-го тура группового этапа Евро Австрия — Северная Македония, которая проходит на «Матч ТВ», не показывают повторы голов.

Первый мяч во встрече забил защитник австрийцев Штефан Лайнер. Ответный гол на счету форварда македонской команды Горана Пандева.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.