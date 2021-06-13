Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В трансляции матча Австрия — Македония не показывают повторы голов

В трансляции матча Австрия — Македония не показывают повторы голов
Алексей Ласнов
Комментарии

В телетрансляции матча 1-го тура группового этапа Евро Австрия — Северная Македония, которая проходит на «Матч ТВ», не показывают повторы голов.

Первый мяч во встрече забил защитник австрийцев Штефан Лайнер. Ответный гол на счету форварда македонской команды Горана Пандева.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021