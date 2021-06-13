Вартапетов рассказал о возможных причинах остановки сердца у Эриксена

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением об инциденте с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. По информации врача датчан, он пережил остановку сердца.

«Не хотелось бы гадать на кофейной гуще, нет всей медицинской документации перед глазами. Если доктор команды утверждает, что это была остановка сердца, даже использовался дефибриллятор, тогда мы однозначно говорим, что Эриксен перенёс клиническую смерть. Судя по всем отчётам, реанимация заняла не более 10-15 минут. В это время проводилась искусственная вентиляция лёгких. На одной из фотографий я видел мешок Амбу (устройство для искусственной вентиляции лёгких) в руках у спасателей. Скорее всего, была проведена интубация или вентиляция проводилась через маску. Это не столь важно. Наверняка проводился закрытый массаж сердца.



Причины могут быть разные, начиная от скрытой инфекции и заканчивая дилатационной кардиомиопатией (нарушение функционирования миокарда, приводящее к сердечной недостаточности. — Прим. «Чемпионата»), которая в большинстве случаев приводит к необратимым изменениям. Видимо, в этом случае мы имеем дело с остановкой сердца, пока ещё непонятного происхождения», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.