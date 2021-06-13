Орлов: освистывать акцию BLM некультурно. Мы хотим отделиться от всех проволокой?

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об отношении российских фанатов к акции Black Lives Matter (BLM).
«Цивилизованный мир преклоняет колено. Никого не заставляют это делать, можете стоять. Но народ в Санкт-Петербурге освистал это действие футболистов сборной Бельгии. Это выглядело некультурным в культурной столице России. В каком мире мы с вами живём? Хотим быть отдельным государством? Отделиться от всех проволокой, забором и вести себя так, как считаем нужным? Да нет, мы должны быть симпатичны нашим соседям и вести себя соответствующим образом. Это очень важно, это называется цивилизованное отношение.
Люди считают, что они в долгу перед темнокожими, они солидарны этим событиям. А что касается освистывания, то, конечно, так могут вести себя только люди из некультурной столицы», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.
- 13 июня 2021
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