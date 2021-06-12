«Заниматься клоунадой нет смысла». Губерниев — об отказе сборной России от акции BLM

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что футболисты сборной России не планируют вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчем с Бельгией.
«Сборная России – молодцы! С наших все команды должны брать пример, потому что, если ты хочешь кому-то отдать должное, можно это сделать и внутри, в сердце. А заниматься клоунадой вот такой нет смысла. Особенно, если ещё учесть, что это вообще не наша история. В противном случае, мы заставим потомков дворян вставать перед нами на колено, перед потомками крепостных крестьян. И они попляшут», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 12 июня 2021
-
19:44
-
19:38
-
19:28
-
19:18
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:33
-
18:30
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:09
-
17:57
-
17:55
-
17:47
-
17:41
-
17:35
-
17:27
-
17:19
-
17:14
-
17:14
-
17:00
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:24