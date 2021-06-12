«Заниматься клоунадой нет смысла». Губерниев — об отказе сборной России от акции BLM

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что футболисты сборной России не планируют вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») перед матчем с Бельгией.

«Сборная России – молодцы! С наших все команды должны брать пример, потому что, если ты хочешь кому-то отдать должное, можно это сделать и внутри, в сердце. А заниматься клоунадой вот такой нет смысла. Особенно, если ещё учесть, что это вообще не наша история. В противном случае, мы заставим потомков дворян вставать перед нами на колено, перед потомками крепостных крестьян. И они попляшут», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.