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«Это не ошибка». Малафеев встал на защиту Шунина после трёх пропущенных мячей от Бельгии

«Это не ошибка». Малафеев встал на защиту Шунина после трёх пропущенных мячей от Бельгии
Максим Хрущ
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев признался, что не считает Антона Шунина виновником поражения национальной команды в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Касательно Антона, мне показалось, он сыграл достаточно спокойно. Если говорить о пропущенных мячах, при первом голе было достаточно сложно что-то сделать… Для обычного человека может показаться, что второй гол — это ошибка вратаря: отбил на ногу, мог бы сделать лучше и так далее. Когда ты стоишь в воротах и понимаешь, что идёт такая передача, а на неё набегает нападающий, ты не знаешь, коснётся он мяча, ударит в ближний угол, защитник сделает рикошет или никто его не тронет. Это не ошибка. Ты стараешься реагировать по ситуации, выбрав ту позицию, которая бы максимально перестраховала и траекторию полёта мяча, если никто его не коснётся, и возможные потенциальные удары или рикошет от твоего игрока. Он среагировал, как мог. То, что в этой зоне не оказалось нашего игрока — стечение обстоятельств, потому что было сложно предугадать такое развитие событий.

Для обывателя, для болельщика, который смотрит общую картину, не зная какие-то моменты вратарского дела, не играя в футбол профессионально, а просто смотрит картинку, какая она есть, и понимает, что там была по сути передача, и почему он её не поймал или не отбил в сторону? У человека возникает вполне понятный вопрос, на который он не находит ответа, и ему проще всего обвинить вратаря. Я говорю своё профессиональное мнение, исходя из своего опыта. Я пропускал и прямую передачу как таковую: идёт передача в створ ворот, никто не касается мяча, и ты просто не достаёшь в прыжке мяч. Хотя все говорят, что он летит еле-еле, можно было в угол подбежать и схватить его. Но ты реагируешь не только на мяч, а на движение игроков, которые могут таким же образом сыграть на опережение и ударить по воротам.

Я бы не обвинял Шунина. Да, могло бы сложиться чуть удачнее, да, мог где-то выручить. Был момент, где он хорошо сблизился, когда был удар в упор в первом тайме, и отбил достаточно опасный момент. В целом я бы не стал критиковать Антона. Исходя из моментов с обсуждением Гильерме, они всегда будут происходить. Отыграй бы Шунин на ноль, никто бы даже и не вспомнил про Гильерме. Такое всегда будет обсуждаться», — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».

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