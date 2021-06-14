Зинченко: в первом тайме Украина рано села глубоко. Были проблемы с выходом из обороны

24-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результат встречи первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Нидерландов (2:3).

«Конечно, разочарование, потому что все-таки показали характер, сравняли счет при такой тяжелой игре. Всегда обидно пропускать на последних минутах, но это футбол. Мы должны проанализировать свои ошибки и двигаться дальше, потому что турнир состоит не из одного матча.

Нервозность из-за восьми дебютантов на Евро в составе Украины? Может, со стороны так и казалось. Считаю, в первом тайме мы немного рано сели глубоко. Из-за этого у нас были проблемы с выходом из обороны. Мы много сил отдавали отбору мяча, а когда отбирали – не успевали становиться на свои позиции впереди, обратно теряли мяч, снова в той же ситуации без мяча.

Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придёт. Как я уже сказал, турнир состоит не из одного матча. Нужно выходить на следующую встречу и добывать нужные результаты.

Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы выровняли счет, оставались считанные минуты, нужно было дожимать дело до конца и добывать хотя бы ничью, – цитирует Зинченко ua.tribuna.com.