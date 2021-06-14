Зинченко: в первом тайме Украина рано села глубоко. Были проблемы с выходом из обороны

24-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результат встречи первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Нидерландов (2:3).
«Конечно, разочарование, потому что все-таки показали характер, сравняли счет при такой тяжелой игре. Всегда обидно пропускать на последних минутах, но это футбол. Мы должны проанализировать свои ошибки и двигаться дальше, потому что турнир состоит не из одного матча.
Нервозность из-за восьми дебютантов на Евро в составе Украины? Может, со стороны так и казалось. Считаю, в первом тайме мы немного рано сели глубоко. Из-за этого у нас были проблемы с выходом из обороны. Мы много сил отдавали отбору мяча, а когда отбирали – не успевали становиться на свои позиции впереди, обратно теряли мяч, снова в той же ситуации без мяча.
Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придёт. Как я уже сказал, турнир состоит не из одного матча. Нужно выходить на следующую встречу и добывать нужные результаты.
Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы выровняли счет, оставались считанные минуты, нужно было дожимать дело до конца и добывать хотя бы ничью, – цитирует Зинченко ua.tribuna.com.
- 14 июня 2021
-
01:56
-
01:39
-
01:26
-
01:08
-
00:58
-
00:55
-
00:37
-
00:35
-
00:28
-
00:18
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 13 июня 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:31
-
23:16
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:49
-
22:40
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:37
-
21:37