Малафеев: в матче с Бельгией Шунин не командовал защитниками. Подсказ мог помочь Семёнову

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил коммуникацию голкипера сборной России Антона Шунина с защитниками во время матча чемпионата Европы с Бельгией (0:3).

«Я был на матче, мне тоже показалось, что Антон мало говорил. Он не руководил. Показалось, он был слишком сконцентрирован на мяче, на своей позиции. Понятно, что, когда немного шумно и атмосферно, может казаться, что тебя никто не слышит. Но, командуя игроками, ты остаёшься в концентрации и фокусе немного другого формата.

Плюс, игроки слышат вратаря и действуют более уверенно. Я говорю это из своего опыта. Общаясь с ребятами, когда я сам играл, они меня просили: «Слава, ты просто говори». Причём иностранцы. Я отвечал: «Я иногда просто докричаться не могу. Тем более, иногда ты можешь меня не понимать». А он говорит: «Неважно. Когда я слышу, что ты кричишь, я понимаю, где ты, понимаю, где ворота, и как складывается ситуация». Когда я слышу, я понимаю, что есть такая связь, которая не так осязаема, но существует. Либо это волнение, либо это такой стиль игры, и я не обращал внимания раньше, но мне показалось, что Антон мало командовал. Исходя из того, что у Семёнова мало опыта, крик и подсказ могли ему помочь», — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».

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