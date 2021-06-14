Уткин: Дюмфрис – это что-то, я такого не видел раньше. Просто восторг

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об игре 25-летнего крайнего защитника сборной Нидерландов и ПСВ Дензела Дюмфриса в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Украины (3:2).
«Не думал, что меня ждут какие-то открытия наотмашь, резкие, на этом Евро, но правый латераль голландцев Дюмфрис — это что-то. Это не просто латераль с объемом и техникой, умеющий поддержать атаку креативно; он практически в каждой атаке готов был искать мяч в штрафной Украины. Я такого не видел раньше. Уникальные качества, подчеркнутые игровой моделью, которую предложил ему тренер.
Топовый игрок, сделавший матч. Он уже, оказывается, не юн — но уверен, он встретит осень в топовом чемпионате и, возможно, в топовом клубе. Он внёс решающий вклад в победу голландцев. Дюмфрис — просто восторг», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В прошедшем сезоне за ПСВ Дюмфрис принял участие в 41 матче, в котором отметился 4 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 16 млн.
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