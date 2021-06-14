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В УЕФА отреагировали на свист болельщиков в адрес бельгийцев, вставших на колено

В УЕФА отреагировали на свист болельщиков в адрес бельгийцев, вставших на колено
Кирилл Горбачинский
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В УЕФА прокомментировали реакцию российских болельщиков на жест футболистов сборной Бельгии, которые преклонили колено перед началом матча Евро-2020 со сборной России. Перед стартовым свистком бельгийские игроки поддержали акцию против расизма, а болельщики на стадионе освистали их.

«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация, мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму», — сообщили бельгийскому изданию HLN в УЕФА.

Встреча, прошедшая 12 июня в Санкт-Петербурге, завершилась победой сборной Бельгии со счетом 3:0. Следующий матч россияне проведут против сборной Финляндии 16 июня.

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