В УЕФА отреагировали на свист болельщиков в адрес бельгийцев, вставших на колено

В УЕФА прокомментировали реакцию российских болельщиков на жест футболистов сборной Бельгии, которые преклонили колено перед началом матча Евро-2020 со сборной России. Перед стартовым свистком бельгийские игроки поддержали акцию против расизма, а болельщики на стадионе освистали их.

«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация, мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму», — сообщили бельгийскому изданию HLN в УЕФА.

Встреча, прошедшая 12 июня в Санкт-Петербурге, завершилась победой сборной Бельгии со счетом 3:0. Следующий матч россияне проведут против сборной Финляндии 16 июня.