Голкипер сборной Украины Бущан: верю в нас и наше будущее на Евро

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Нидерландов (2:3).
«Мы хорошо играли. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее. В конце нам не хватило концентрации. Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче. Нидерланды лучше контролировали мяч, но мы много двигались и искали возможности для своей игры. В целом я доволен тем, как выступила команда. Я верю в нас и наше будущее на Евро», — приводит слова Бущана пресс-служба УЕФА.
Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.
- 14 июня 2021
-
09:46
-
09:45
-
09:37
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:29
-
08:14
-
08:06
-
08:00
-
07:38
-
07:23
-
07:05
-
06:35
-
06:17
-
05:57
-
05:21
-
05:01
-
04:37
-
04:24
-
04:02
-
03:43
-
03:28
-
03:07
-
02:48
-
02:25
-
02:12
-
01:56
-
01:39
-
01:26
-
01:08
-
00:58
-
00:55