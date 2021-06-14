Голкипер сборной Украины Бущан: верю в нас и наше будущее на Евро

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Нидерландов (2:3).



«Мы хорошо играли. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее. В конце нам не хватило концентрации. Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче. Нидерланды лучше контролировали мяч, но мы много двигались и искали возможности для своей игры. В целом я доволен тем, как выступила команда. Я верю в нас и наше будущее на Евро», — приводит слова Бущана пресс-служба УЕФА.



Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.

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