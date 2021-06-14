Испания — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 14 июня, состоится матч сборных Испании и Швеции. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.
Напомним, в группе E, помимо шотландцев и чехов, выступают национальные команды Польши и Словакии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 14 июня 2021
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