Испания — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 14 июня, состоится матч сборных Испании и Швеции. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Напомним, в группе E, помимо шотландцев и чехов, выступают национальные команды Польши и Словакии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.