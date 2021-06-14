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ЕВРО-2020, Онлайн: Испания — Швеция, онлайн-трансляция матчей 14 июня 2021, 4 день ЕВРО-2021

Чемпионат Европы по футболу — 2020. На что способна Испания без игроков «Реала»? LIVE
Павел Панышев Михаил Чесалин
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Сборная Испании, Евро-2020
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В четвёртый игровой день свой путь на Евро-2020 начинает один из фаворитов турнира. Испанцы сразятся со шведами, Польша против Словакии.

Здравствуйте, дорогие любители футбола! Чемпионат Европы 2020 года набирает полный ход. Близится к завершению первый тур группового этапа, а значит, совсем скоро мы увидим в деле всех участников главного футбольного турнира этого лета. Оставайтесь с «Чемпионатом», чтобы первыми узнавать всё самое важное и интересное о Евро-2020!

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020

В понедельник, 14 июня, в программе Евро-2020 значатся три матча. Главным событием дня должна стать дебютная встреча сборной Испании, в составе которой нет ни одного игрока мадридского «Реала». Противостоять команде Луиса Энрике будет крепкая сборная Швеции. В этой же группе поляки сыграют со словаками. А сборным Чехии и Шотландии уже на старте предстоит важнейшая битва в плане борьбы за выход из группы. Мы точно вправе ждать крутого футбола в каждом матче дня!

Live Антон Колов

Сборные России и Украины в своих стартовых матчах пропустили по три мяча и не набрали очков, но всё-таки оставили разные впечатления. Анализируем, в чём же украинцы превосходят наших футболистов.

07:02 Антон Колов

Неудивительно, что сумасшедшая перестрелка Нидерландов и Украины вызвала бурную реакцию у болельщиков. Ярко отреагировали на поражение соседей и в России.

«Покажите эту игру сборной России!» В соцсетях хвалят Украину «Покажите эту игру сборной России!» В соцсетях хвалят Украину
07:00 Антон Колов

Доброе утро, друзья! Третий день чемпионата Европы подарил нам самый крутой матч турнира на данный момент. Сборная Украины отчаянно билась с Нидерландами, но после фантастического камбэка пропустила в концовке и начала свой путь на Евро-2020 с поражения. Если вы вдруг пропустили эту феерию, то самое время восполнить пробел.

Украинцы начали как наши – с трёх пропущенных мячей и поражения. Но сыграли веселее! Украинцы начали как наши – с трёх пропущенных мячей и поражения. Но сыграли веселее!
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