В четвёртый игровой день свой путь на Евро-2020 начинает один из фаворитов турнира. Испанцы сразятся со шведами, Польша против Словакии.

Чемпионат Европы по футболу — 2020. На что способна Испания без игроков «Реала»? LIVE

Здравствуйте, дорогие любители футбола! Чемпионат Европы 2020 года набирает полный ход. Близится к завершению первый тур группового этапа, а значит, совсем скоро мы увидим в деле всех участников главного футбольного турнира этого лета. Оставайтесь с «Чемпионатом», чтобы первыми узнавать всё самое важное и интересное о Евро-2020!

В понедельник, 14 июня, в программе Евро-2020 значатся три матча. Главным событием дня должна стать дебютная встреча сборной Испании, в составе которой нет ни одного игрока мадридского «Реала». Противостоять команде Луиса Энрике будет крепкая сборная Швеции. В этой же группе поляки сыграют со словаками. А сборным Чехии и Шотландии уже на старте предстоит важнейшая битва в плане борьбы за выход из группы. Мы точно вправе ждать крутого футбола в каждом матче дня!