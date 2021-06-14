Брайтвайт: случившееся в Эриксеном — это ужасный опыт

Нападающий «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брайтвайт рассказал об инциденте, произошедшем с датским хавбеком Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1).



«Я всё ещё ощущаю влияние этой ситуации на меня, но главное, что Кристиану стало лучше, поэтому нам всем тоже лучше. Твоё здоровье — это самое важное. Это был ужасный опыт. Я хотел бы выбросить из головы образы, запечатлённые в памяти.



Как мы решили сформировать круг, чтобы закрыть Кристиана от камер? Трудно сказать, потому что всё происходило естественным образом. Мы понимали, что должны позаботиться о нём, и старались делать всё, что было в наших силах. Я горжусь командой. Не очень хорошо помню, как было принято решение о продолжении матча, мои мысли были в другом месте. Это было не лучшее время для игры», — приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.

Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.